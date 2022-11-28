大陸封控預期不會快速開放，加上通膨等因素，程泰(1583)、亞崴(1530)預期明年上半年營運持續偏淡，明年下半年才有可能回溫，目前訂單能見度都到明年第1季。

程泰今年前3季營收48.6億元，年減2.3％，台幣升值前3季毛利率25.3％，業外認列1.8~1.9億元匯兌收益，前3季稅後淨利5.85億元，年增111.5％，每股盈餘5.3元。

目前在手訂單9到10億元 訂單能見度明年第1季。預期封控不會快速開放，加上俄烏戰爭、美中貿易戰、通膨影響，明年上半年需求有機會好轉但幅度不大，而歐洲烏俄戰爭停止後的戰後甦復需求，美國半導體建廠，需求相對較佳。

亞崴前3季營收24.3億元，年減9.4％，台幣升值及匯兌助益，稅後淨利3.27億元，大幅優於去年同期0.96億元，每股盈餘3.38元。今年前3季歐美解封後需求回升，歐美營收占比由去年底24％提高到32％，大陸因為封控由40％降至33％。

目前在手訂單約11~12億元，訂單能見度也到明年第1季，未來成長較佳的產業以電動車、風力發電的應用，預期明年下半年若市場需求回溫，電動車、航太產業會率先表態。