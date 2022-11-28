九合一大選落幕，戰況最激烈的台北市第六選區—大安文山區市議員，27人參選，應選13席，其中最引人注目的黑馬莫過經國民黨報准、以無黨籍身分參選的曾獻瑩以21,888高票第三名當選，開票時競選總部大人、小孩歡聲雷動，曾獻瑩的臉書也在一夜之間湧入大量留言。

曾獻瑩和妻子除了在第一時間立刻向所有支持者和收看直播的民眾深深鞠躬，表達真誠的謝意，在臉書和社群媒體廣發致謝訊息之外，他也在27日下午以戰車掃街，答謝所有愛護支持他的民眾。

曾獻瑩在大安文山區沿街向廣大支持者致謝，他表示：「願做人民的僕人。」(圖片來源/曾獻瑩提供)

曾獻瑩誠懇表示：「未來獻瑩要作大安文山鄉親的僕人，也要作台北市民的僕人⋯⋯獻瑩第一次參選議員能有這樣的成績，心中非常感恩。」真誠發言令人動容。

曾獻瑩說，有很多人、有很多需要感謝的，感謝上帝，也感謝許多先進前輩，感謝眾教會，還有許多政治前輩一路相挺和推薦！

曾獻瑩以新人之姿、經國民黨報准以無黨籍參選能有如此佳績，他感謝上帝也感謝每一位幫助他的人。(圖片來源/曾獻瑩提供)

支持曾獻瑩的民眾則是紛紛在他的臉書留言，「感謝讚美主！非常恭喜你，從過去（愛家）公投領導大家，一路走來，看見你的勇敢與辛苦，真的真的由衷敬佩你，我們和上帝始終是你堅強的後盾！」有民眾說，她至少為曾獻瑩拉了上百票。也有人留言「恭喜議員賀喜議員早安好」「家長最需要您幫忙發聲啦！加油！」

其中很有趣的是，一位上過曾獻瑩親職課程的家長發貼文寫道：「恭喜獻瑩老師高票當選。曾獻瑩老師在選前一晚，在選前之夜仍然堅持上完線上家長的課程，他絕對不是瘋子，而是有無可救藥的使命感。」

曾獻瑩回應表示：「當選是責任的開始，也是所有選民的託付，獻瑩會謹記自己是出身基層及許多前輩的教導提醒，要苦民所苦、為民喉舌。」