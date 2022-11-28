【旅奇傳媒/日本部整理】位於岩手縣的小岩井農場每年冬天都盛大舉辦「銀河農場之夜」，是全東北最大的夜間彩燈秀嘉年華。近百萬顆LED燈泡把黑夜點綴得璀璨輝煌，更以燈飾重現了最有名的「小岩井農場一本櫻」與牛舍旁的櫻花隧道，變身閃閃發亮的「銀河農場」。

「銀河鐵道SL蒸汽火車」和「光之隧道」更是每年的注目焦點，高達20公尺的巨大聖誕樹、以及使用牛奶瓶製作的發光金字塔、和回收牛奶盒重製的可愛燈籠、牛群大行進燈飾、紀念相框燈飾等，都讓人期待度滿滿！

也別錯過24m X 24m的巨大彩燈迷宮，在燈牆間穿梭玩耍拍照，又有不同樂趣。同時，從元旦到1/3的夜間花火施放是重頭戲，歡迎呼朋引伴、攜家帶眷來此留下值得紀念的瞬間！

▲小岩井農場的「銀河農場之夜2022」冬季彩燈秀是東北最大規模，內容豐富、值得一看。 圖：岩手縣觀光協會／來源

・期間：2022/11/23〜2023/1/9 (12/31休園)

・時間：16:00〜20:00

・門票：成人1000日圓、小學生以下免費

・交通：JR盛岡車站東口10號巴士站牌搭乘「往小岩井農場MAKIBA園方向」或「網張溫泉方向」的巴士約35分鐘即達。

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