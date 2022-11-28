民進黨選前推出北北基桃「1200元月票」政策，比目前大台北地區的捷運1280元月票還要優惠，且不限北捷，連台鐵、公車、國道客運、uBike都包了。不料選舉結果揭曉，民進黨在上述4縣市全軍覆沒。「這項政策還推嗎」，交通部長王國材今做出最新回應。

王國材今在立法院接受媒體訪問，外界好奇「1200元月票」會不會因執政黨敗選無法兌現？王國材表示，若地方首長提案，交通部會依照提案內容持續推動。

王國材本月16日曾在立法院答覆，「北北基桃1200月票」政見可擴大至全國，估計中央至少補助一半約26億元；蔡英文總統選前說，桃園軌道建設經費高達4700億元，這部分選後還有嗎？王國材強調，軌道是交通重大政策，不因為縣市首長換人有所改變。

至於外傳選後內閣改組，即將卸任的基隆市長林右昌接任交通部長呼聲最高，王國材說，自己把每一天該做的事努力完成，職務會不會異動，由總統府、行政院決定。

另基隆市準市長謝國樑選前承諾送5萬部電動機車，王國材認為，不針對私人運具補助是交通部一貫立場，對於機車目前沒有計劃。