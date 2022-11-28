地方首長選舉已結束，民進黨大敗最後僅守住南部與澎湖共5縣市。衛福部長薛瑞元今天表示，口罩禁令是否解除，將在今天由中央流行疫情指揮中心宣布，此外關於跨年、農曆春節的疫情與防疫變化，薛也向國人保證，可以預期能過開心的年。

薛瑞元今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前接受媒體訪問時他提到，新冠疫情降級與傳染病防治法修法並無直接關係，依照現在的法律就可以讓新冠疫情降級，不過薛並未透露何時才會宣布疫情降級。

對於選後遭外界指為民進黨的戰犯，薛瑞元也指出，自己不會去回答這個問題，是否為戰犯就讓各自去解讀，且政務官為自己的政策出面辯護，以及支持黨籍的候選人這是天經地義，但如要他去負政治責任也絕不迴避。

今天衛環委員會針對「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」進行討論，但場外有身障團體抗議修法過程中未徵詢意見，對此薛瑞元也說，「他們可能有點忘記，這項修法是從108年開始進行，過去也都跟身障團體討論、協調過，可能時間比較久他們不太記得，或是記憶不太清楚，畢竟這有3年了。」