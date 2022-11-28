通常劇情越狗血，觀眾就越愛看，台灣八點檔鄉土劇，就因劇情常常反轉再反轉，熱愛跟風時事，具有獨特的魔性魅力，不僅長輩們愛看，連年輕人也秒被收服。裡面的演員，常見有曾莞婷、韓瑜、李燕、江宏恩、黃少祺、陳珮騏、謝承均、蘇晏霈、王瞳等人，其顏值與演技都不輸華劇演員。

近幾年這些八點檔高層有意讓新生代接手，像三立《天之驕女》就大量起用新人演出，其人氣也不輸原本八點檔的前輩們，因此《DailyView網路溫度計》就進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查接演三部八點檔以內（排除客串），且40歲以下的新生代演員，究竟哪10名在網路上討論度最高呢？

10. 王品澔

王品澔是模特兒出生，在2020年三立八點檔《天之驕女》裡飾演「李慕白」角色而廣為人知，爾後參加綜藝節目《全明星運動會》第三季、《全明星觀察中》第二季累積不少名氣。

PTT SET版上票選《天之驕女》最喜愛之男角，其中王品澔飾演的李慕白，位居第五名，其顏值之高，加上演技不差，深受觀眾喜愛。

劇中有一段是他怒潑水報仇的橋段，被網友稱為經典：「品澔顏質可以拍偶像劇了吧」、「慕白很耐看，而且把弟弟這個角色演得很好」、「慕白台語很好哈哈」、「慕白的台語真的很溜，想必一定練習很久」、「慕白真的好帥」。

9. 夏語心

夏語心是從《大學生了沒》出道，陸續演過不少戲劇，八點檔則演過《甘味人生》、《女力報到》、《一家團圓》，其中在三立八點檔《一家團圓》飾演大反派雪莉，知名度再度提升。

外型相當亮眼的她曾被封為「最性感女丑」，在劇中扮演惡女小三，破壞江宏恩和「勇兔」林筵諭婚姻，讓觀眾邊看邊罵：「雪莉小三壞女人」、「夏語心大突破啊，金架五告派又瘋」、「戲裡被人修理，摔倒，跌倒最多次的人就雪莉，辛苦演員了」、「寶咖咖瘋的徹底」、「夏語心敢演這種角色很勇敢」。

但也有入戲太深的民眾，私訊她表示：「如果給妳臉妳不要，我可以在妳臉留下美好的回憶，我天道盟天鳴會手下會再找時間好好拜訪妳」，讓她氣到找警察報案，讓粉絲心疼：「演得好也很委屈」。

8. 林昀希

林昀希在演出三立八點檔《天之驕女》前，主要是演偶像劇為主，不管飾演小三還是正宮都很吸睛，而在《天之驕女》裡飾演反派小三劉千娜，更讓知名度大幅提升，之後接續參加《全明星運動會》第三季，也備受關注。

PTT SET版上票選《天之驕女》最喜愛之女角，林昀希飾演的劉千娜，位居第五名，其演技被觀眾大讚，甚至還有粉絲專寫一篇貼文分析該角色，表示千娜黑化都是因為渴望親人的愛，希望編劇圓千娜一個有家的夢！

最終劉千娜改邪歸正，向正宮李靜柔道歉一幕，讓劇迷感動留言：「柔娜真愛啊！不知道泣國可以促成多少對」、「看到千娜還是自責哭了的樣子 演得真的好」、「千娜改邪歸正真是太棒了」、「劉千娜這個角色真的是演技沒話說」。

7. 顏曉筠

顏曉筠以校園正妹形象出道，曾在民視《龍飛鳳舞》、《春花望露》客串演出過，真正加入八點檔演出是《多情城市》，演出王瞳的妹妹「許佑真」一角，人設是反派心機女，之後接檔的《市井豪門》也繼續以謝雅君一角演出。當時顏曉筠在八點檔一登場時，就話題不斷，尤其她身材好，演技也不差，不少觀眾對她保持高度期待：「顏真的很正，希望她戲分多一點」、「顏演員加油，演心機女也是可以演得好讓觀眾喜歡的」、「顏長得漂亮演技也有進步」。

6. 楊皓崴

楊皓崴一開始以模特兒身分進入演藝圈，曾一度想放棄該圈子，轉往保險業，但經馮凱導演介紹，讓他在三立八點檔《天之驕女》裡以高天佑一角打開知名度，之後更接續在《一家團圓》中飾演充滿正義感的檢察官「鄒恭平」。

在《天之驕女》曾因變臉劇情，而暫時離開劇組，當時還因為一張與外送機車的合照的照片，被粉絲以為他要轉行去做外送，不過也因高天佑角色不討喜緣故，讓不少劇迷希望直接砍掉，改演其他角色登場更好：「天佑這角色太差了」、「楊皓崴回來很ok啊，但拜託演其他角色」、「回來演天佑雙胞胎，最好是性格完全不一樣的角色」。

5. 龍語申

從植劇場出身的龍語申（陳褘倫），在三立八點檔《一家團圓》裡飾演正派角色葉少強，雖然有被爆出與同劇女星假戲真做，無縫接軌的新聞，但其帥氣的外表加上精湛的演技，仍獲得不少好評。

劇迷看到他說每天背台詞趕戲，挫折多到說不完，就很心疼表示：「台八能見度很高，希望你能發光發亮」、「他是第一次演台八，我覺得他台語演技都不錯」、「他應該去參與上一檔（天之驕女）的演出」、「這位演員很棒呀~~阿雜劇情中有一點動力看」、「台語跟演技很自然啊」、「以台八新手來說很不錯了」。

4. 賴郁庭

賴郁庭是模特兒出道，在三立八點檔《天之驕女》飾演方芸芸與織田愛之角色，而打開知名度，雖然角色曾一度黑化，但仍受觀眾喜愛，在PTT SET版上票選《天之驕女》最喜愛之女角和最喜愛之配對，其飾演角色都是奪下冠軍。

她曾在訪問裡提到，剛開始接演反派角色，她並不是很上手，花了很多時間去摸索，最終成功地讓觀眾對她改觀，被冠上「怪物新人」的封號：「她演技一路的成長是有目共睹的」、「郁庭真的進步超多」、「催生出一個成功的角色，她有成功者的細胞」、「現在回頭追驕女大多都是為了她的戲！」、「郁庭演技從以前很僵硬到現在很棒」。

3. 曾智希

曾智希從來沒有演出八點檔經驗，且台語能力也不太好，當初被選進《天之驕女》飾演雙胞胎連體嬰的妹妹「張仁芯」一角時，不少人都不看好，甚至傳出她能入選是因老公陳志強關係，直到官方出面闢謠才結束這謠言。

張仁芯這角色，被網友表示是黑化最有層次的反派，認為編劇中於沒在侮辱觀眾智商:：「曾智希演技也很加分，完全想不到是八點檔處女秀」、「她快哭的樣子好可愛呀」、「這角色真的是展現曾智希的演技耶」、「很立體的角色演的真的很好」，用演技讓當初不看好她的人改為讚賞。

2. 張郁婕

張郁婕外型和與香港藝人梁洛施相似，曾在周杰倫《牛仔很忙》MV裡出演小提琴手，以拍攝電視廣告作品為主，後來才轉向民視八點檔《多情城市》飾演羅正怡，近期則加入三立《一家團圓》演出苦情王雅婷一角。

不過因《一家團圓》王雅婷角色，個性設定偏軟弱，加上遇到事情只會哭的關係，讓不少觀眾看不下去：「雅婷到底要哭多久」、「別老是哭著臉」、「雅婷只會哭沒路用的女人」、「雅婷真的沒大腦，遇到事情哭有用嗎？」、「雅婷賣力的演出讓人家很心疼啊」。

1. 林萱瑜

林萱瑜大學時期就上PTT表特版，被稱小陳妍希，之後從三立台劇《女人30情定水舞間》正式出道，爾後接演三立八點檔《炮仔聲》周永琪一角，而獲得「小李燕」的稱號，其高顏值與好演技，在PTT SET版上票選《炮仔聲》最喜愛之女角，該角色獲得第二名。

有不少人認為三立官方把她當一姐培養，出演機會不多，卻在《天之驕女》立刻扛女一，不過其高仁美角色過度聖光，讓許多觀眾反而認為該劇沒有展現出她的演技：「林萱瑜是被當將來的三立一姐養的」、「喜歡宣瑜，長的正表現也亮眼，扛女一當之無愧」、「林萱瑜的演技在必勝跟炮仔聲沒話說的」、「喜歡萱瑜！但仁美人設不OK」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月24日至2022年11月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『八點檔新生代演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統