九合一選舉甫落幕，北港溪以北綠營全面潰敗，僅守住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等縣市，許多民眾認為，這次南高屏能勝選，有民眾認為是由於近期小番茄天然災害現金救助和各項補助發得好，農委會主委陳吉仲功不可沒。陳吉仲今(28)日表示，一定會竭盡全力來為農民爭取福利，沒做好的會深刻檢討。

立法院經濟委員會今日續審2023年中央政府總預算案附屬單位預算關於農委會主管、非營業部分。

針對本次選舉綠營大敗，許多民眾認為，雖然綠營這次守住南高屏等鐵票倉，但藍營票數緊追在後同樣帶來翻盤的空前可能性，能夠勝選是因為農委會在選前於這些縣市發的現金救助、補助挽救選情，主委陳吉仲是其中大功臣。

陳吉仲對此表示，我們都會深刻檢討，尤其是農業的問題要一一的解決，對農民收入的增加也要大幅度的來提高，我們會做好所有的每一件事情。

另民進黨內跨派系均把本次選舉慘敗的責任歸究到行政院長蘇貞昌身上，要求蘇請辭負責，傳農委會主委陳吉仲將和蘇同退。

陳吉仲表示，非常感謝蔡總統和蘇院長對農委會政策跟預算的支持，讓我們在過去這幾年把農民所得大幅提高，農產品價格也全部都穩定住，以及冷鏈自動化、福利措施的推動等。

陳吉仲說，如果還有執行沒有到位或需要檢討的，我們一定都會檢討，至於自己的去留並不重要，只要在這個位置的每一天，一定是竭盡全力來為農民爭取福利，解決所有農業面臨的問題。

陳吉仲說，中興大學借調有一定的時間，一定會依照相關規定辦理，但當媒體追問下任農委會主委是否由現任屏東縣長潘孟安接任，陳吉仲並未回應。