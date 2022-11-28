瑞士信貸(Credit Suisse)的瑞士部門主管說，部分客戶已抽走了資金，但是僅有非常少數關閉了他們的帳戶。

Andre Helfenstein周日的瑞士媒體《周日新聞》(SonntagsZeitung)表示，該行的瑞士部門在流失客戶資產1%之後，目前已經穩定。

目前有多個方案浮現出來，以協助瑞信重回正軌，Helfenstein說，將瑞信的瑞士業務與國際業務分拆，絕對不是一種選項。

此外，出售私人客戶業務，或是出售資產管理部門，都不是考慮的方案。

Helfenstein說，困難的一年影響了員工的士氣，「我不會說是失去了動力，但是會說，有一定程度的疲勞，有時還有挫折感」。

瑞信在上周公布第四季的稅前虧損將高達15億瑞士法朗(約16億美元)，並指出，富人客戶大舉撤資，導致該行流動性大幅下降，並超過了一些監管的規定。

瑞信還在上個月說，到2025年將削減數千個工作職位，包括今年年底之前削減2700個工作職位，作為重整計畫的一部分。