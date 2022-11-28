振曜(6143)與經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)攜手，在桃園捷運A12及A18車站展示了彩色電子紙告示牌、透明顯示器、人流感測等軟硬體整合應用，將創新的智慧顯示以及感測技術引進桃捷車站場域，提升旅客服務體驗，打造科技桃捷。本次成果透過SDIA智慧移動小組平台，結合了振曜、業成集團(GIS)、元太(8069)等。

振曜執行長林志茂表示：在挑捷A12站亮相的彩色電子紙告示牌是最前瞻的公共政策宣傳應用，以鮮明及豐富的色彩來吸引乘客目光。另外，就減碳議題來看，由於交通運輸是城市碳排放量的主要來源之一，而節電與環保的電子紙應用是落實ESG中環境永續發展的重要實踐，因此將電子紙告示牌整合至捷運等交通場域上，取代傳統的紙製印刷文宣，有助於提升減碳成效及推動城市永續。

振曜提供彩色電子紙顯示器的整機設計製造及系統整合服務，由後台系統集中管控傳送播放資訊，可達一換全換的效率更新，或採用內儲圖檔輪播方式循環播放資訊，不僅可減少站務人員手動更換的時間，也提供旅客更即時有效的公共資訊，同時亦適用於政令宣導及商業廣告播放；此外，電子紙告示牌在停電或是無電的狀態下，螢幕畫面還是可以清楚顯示，具備免插電特性，所以可不受供電或電力佈線的限制，方便隨時移動擺放位置，讓車站空間安排更具有彈性。