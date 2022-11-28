藝人邱澤與許瑋甯，因合作電影《當男人戀愛時》相戀，並在2021年閃電宣布結婚，讓眾人又驚又喜。不過夫妻倆婚後忙於工作，根本沒時間籌備婚禮以及度蜜月，便各自投入新作品的拍攝，鮮少合體。直到今（28）日稍早，許瑋甯在個人IG的限時動態上，PO出夫妻倆在廚房裡的放閃照，網友才驚呼「老公回了」。

邱澤、許瑋甯在2021年宣布登記結婚後，戲劇邀約仍不間斷，邱澤日前還飛往大陸拍攝網路電視劇《唐人街探案2》，直到10月初殺青他才返回台灣。而由許瑋甯主演的Netflix網劇《她和她的她》，則在10月底上線大獲好評後，緊接著又即將在12月11日推出師生戀劇《第9節課》，行程相當忙碌，因此根本沒有時間舉辦婚禮，也沒時間好好度蜜月，但兩人因工作忙了快一年，近日終於聚在一起了。

在許瑋甯稍早公開的照片中，只見邱澤穿著白色上衣在水槽前清洗碗盤，許瑋甯則同樣穿著白色上衣在一旁準備料理，她還在照片中寫道「合作無間的晚餐準備」瞬間閃瞎一票網友，也見證兩人的好感情。

而除了兩人的感情備受矚目外，許瑋甯日前也為了自創品牌再度脫衣，大方展現凹凸有致的火辣身材，令粉絲們看了直呼「美破天際」、「仙女下凡」、「我沒了」、「不可能更正了」、「唉，可惜你結婚了」、「我真的受不了，只有我能看到啊」、「超美」同樣引發話題。