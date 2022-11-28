九合一大選日前落幕，民進黨遭遇史無前例的慘敗。對此，國民黨前立委蔡正元從新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的得票率增加研判，政治網紅將逐漸被淘汰，取而代之的是務實政治人物，他更預言，未來藍綠務實政治人物間的較量，會有更激烈的競爭。

蔡正元今（28）日在臉書發文表示，在此次大選中，務實政治人物普獲選民支持，而這些人也以勤政務實的風格，創造出令人驚艷的施政和選舉佳績；他提到，在這些務實政治人物中，最為突出的就是侯友宜，今年的得票率62.42%，比2018的得票率57.15%高出5.27%，再者，則是盧秀燕，今年的得票率59.35%，比2018年的56.57%增加2.78%

蔡正元認為，侯友宜和盧秀燕的務實風格，開創出了新的時代特性，他們勤政務實、不愛玩弄金句，也不好討拍小動作，去取悅選民和媒體。蔡正元指出，2014年台北市長柯文哲以嗆辣風格，創造出來的虛幻「辣風」，讓政壇充斥「辣台妹」、「辣男人」等政治網紅風氣，但今年政治人物網紅化的風潮已明顯退散，「文青網紅」、「金句網紅」等缺乏實質內涵的「空洞網紅」，不再是選民關注的焦點。

蔡正元分析，侯友宜和盧秀燕在4年前選舉的聲勢和民調，從一開始就已勝過對手，且時間點比前高雄市長韓國瑜崛起還早，而韓雖較晚崛起，但聲勢卻相對暴漲，讓媒體和政壇誤以為「韓流」幫助侯、盧勝選。而今年韓流已消退，兩人用自身的風格，除證實了自己更強，也開創出國民黨的務實政治時代

另外，蔡正元也指出，更早走出務實政治風格的，其實是副總統賴清德。他提到，賴清德雖然偶而有「賴神」式的造神小技巧，但這卻不是他地位穩固的原因，面對蔡英文「文青網紅」的壓抑，「讀稿姬」把網紅魅力徹底自行摧毀，賴的路才開始寬闊起來。

最後，蔡正元預言，未來藍綠兩黨都會因選民口味變化，而逐漸汰除政治網紅，同時務實政治人物的較量，會有更激烈的競爭，「要完全要靠真本事了」。