據中國外交部網站，中國國務委員兼外長王毅27日會見俄羅斯新任駐華大使莫古洛夫（Igor Morgulov）。王毅表示，中俄都堅持推進多極世界，要加強雙方在國際組織的協調合作，維護地區和世界和平穩定；莫古洛夫指出，願進一步推進雙邊關係，深化全方位合作，共同抵制單極霸權。

王毅指出，中俄都堅持推進多極世界，不認同單極霸權；都堅持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不認同強權政治。這一立場站在歷史正確一邊，符合時代發展潮流。不管國際形勢發生什麼變化，中俄作為兩大鄰國都將不斷推進戰略互信和務實合作，深化兩國全面戰略協作夥伴關係，共同維護國際公平正義。

王毅表示，中方願與俄方保持高層交往，加強溝通協調，在各自發展振興的進程中相互支援。要落實好兩國元首達成的重要共識，穩步推進各領域務實合作，更好造福兩國人民。要加強在上海合作組織、金磚國家中的協調合作，維護地區和世界和平穩定。

莫古洛夫表示，俄中關係牢不可破，兩國友誼能夠戰勝任何挑戰。俄方支持中國發展強大，願與中方一道，在兩國元首引領下進一步推進雙邊關係，深化全方位合作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係邁上新高度。俄方致力於和中方共同抵制單極霸權，共同維護基於國際法和聯合國憲章的國際秩序。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。