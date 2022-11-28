美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，美國龍頭半導體設備商包括應用材料、科林及科磊等，紛紛暫停銷售產品給中國半導體廠商及提供維修服務，英國《金融時報》進一步披露，中國晶片廠商曾轉而請求日企Ferrotec協助，但卻沒有成功。

報導指出，日本半導體材料商Ferrotec總裁賀賢漢（He Xianhan）證實，在上個月美國發布晶片禁令後，中國晶片廠請求Ferrotec供應美商斷供的產品，但Ferrotec表示拒絕，強調需要獲得美國製造商的許可，而陸企也能理解。

Ferrotec大約 80%的產品在中國生產，賀賢漢提到，為配合美國客戶的要求，公司正在計畫將部分產線移出中國，希望不僅能在中國製造，還能在日本、馬來西亞，甚至在美國製造。

賀賢漢表示，面對地緣政治的高度不確定性， Ferrotec投資1.2 億美元在馬來西亞建立新工廠，該工廠預計明年9月開始生產。

另根據美國財經媒體報導，美國祭出新的制裁後，中國上個月購買的半導體製造設備，與一年前相比減少27%，以國別來看，中國從日本、美國等主要出口國的採購量下滑，但從荷蘭的出貨量呈現翻倍，而荷蘭是先進半導體設備供應商艾司摩爾 (ASML) 的總部所在地。