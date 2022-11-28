臭豆腐是台灣經典小吃，特殊氣味讓外國人避而遠之，一名俄羅斯正妹Nastya表示，3個月前到台灣的成功大學學中文，她對任何美食小吃都勇於嘗試，唯獨臭豆腐無法接受，聞起來像哥哥的臭襪子，某天她發現台灣同學都很愛臭豆腐，她鼓起勇氣買了一份吃吃看，結果竟就此愛上，還把它當三餐吃，為了臭豆腐她說「我想在台灣待久一點」。

不要鬧工作室昨（27）日上傳最新影片，Nastya來台已3個月，她來台灣是為了增進中文能力，加上哥哥曾在台灣念碩士，極力推薦她來，她聽從哥哥的建議，選擇台南的成功大學， 除了學校有名外，也聽說台南是美食之都，有吃不完的小吃。

Nastya指出，剛到台灣的第一個月，除了臭豆腐什麼都敢吃，她覺得臭豆腐的味道聞起來很可怕，臭到她想離開台灣，「明明有這麼多美食可選擇，為什麼我要吃臭豆腐？」直到有天她發現台灣大部分的同學都很愛吃臭豆腐，為了和他們變成好友，她決定買一份品嘗。

Nastya說，第一次買的是炸臭豆腐，她夾起臭豆腐靠近鼻子聞，眉頭皺了一下說「真的很像我哥的臭襪子」，但炸得酥脆的臭豆腐搭配泡菜，味道讓她驚艷，「我真後悔沒有早點吃」。第二次她嘗試蒸的臭豆腐，味道更臭卻讓她垂涎三尺。

Nastya表示，現在已愛上吃臭豆腐，一周有5天會買來吃，不分早中晚3餐都吃，她笑說，「我想在台灣待久一點，因為其他地方找不到這味道」。