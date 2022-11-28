大陸今年6月10日以藥物殘留為由，全面暫停台灣石斑魚輸入。行政院經費補助6億元，讓國中、小學生在本學期的營養午餐吃4次石斑魚，如今卻面臨調度問題，加上學期已過半，「班班吃石斑」恐跳票。農委會主委陳吉仲今(28)日承諾，一定可以吃到4次。

「班班吃石斑」政策上路一個月，已有部分學校吃到石斑魚，但仍有部分縣市的學校尚未入餐。全國漁會指出，有些學校已經吃了2次，有些學校至今還沒吃到，後續供貨和調度會優先供給未嘗鮮的學校。

陳吉仲上周在立法院表示，現正積極調度，因營養午餐的石斑魚「要大隻點」，這樣加工切塊時更好處理，會全力調度供應給學校的石斑魚原料。

媒體關心「是否還在等石斑魚長大」，陳吉仲說，在大陸暫停台灣石斑魚輸入後，內外銷都非常順暢，原預期外銷量300公噸，現已超過1500公噸；全聯、家樂福等量販通路、超市，也都可以買到處理好的石斑魚片，產地價格維持良好水準。他強調，營養午餐吃到4次石斑魚，這部分一定會執行到位。