11月25日全體上市公司總市值為46兆1,748.73億元，較前周五（18日）總市值增加8,482.56億元，周增幅為1.87％。群益證券看本周台股指數區間為14,600-15,300點，本周看好四大題材類股，包含：ABF股、IC設計股、投信概念股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.11/23聯準會公布會議紀要，顯示大部分聯準會官員同意，在評估政策對經濟的影響後應盡快進行較小升息；代表聯準會連4次升息3碼，12月14日FOMC會議將升息2碼，而且2023年上半年升息幅度更縮小每次1碼，符合終端利率可能更高的鷹派態度，又能避免持續暴力升息引發經濟衰退

2.熱錢湧入台幣升值，美元指數走弱，國際熱錢回流新興市場，11/24外資大舉匯入8億美元，台幣匯率升值1.91角至31.027元，台幣挑戰30等同指數上攻15,000點。金管會也鬆綁外資持有台股作為擔保品相關規定，增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，減少台股賣壓。

3.台積電美國亞利桑那州廠12月6日舉行移機典禮，第一階段導入5奈米製程，第二階段導入3奈米製程，台積電布局模式為「n+2」，台美半導體合作將形成新模式，台積電跨入全球最前瞻科研領域。