台北市長當選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

【全程字幕】預告不照藍營「這傳統」？ 蔣萬安曝北市府人事安排

台北市長當選人蔣萬安小內閣名單備受關注，談起副市長人選，蔣萬安表示，這2天他心中最重要的事情，是要向市民朋友表達最誠摯的感謝，他會積極規畫，打造清廉、有效率、服務型政府。

有關蔣萬安小內閣人事，傳出北市前副市長歐晉德、高雄前副市長李四川及競選團隊總幹事顧問陳國君、執行總幹事王浩都在名單中。

蔣萬安今天車隊掃街謝票前，被問起是否與他們有溝通？他表示，這2天他心中最重要的事情，是要向市民朋友表達最誠摯的感謝，謝謝市民朋友對他的信任，願意支持他，對於人事部分，他會積極規畫，最重要打造清廉、有效率、服務型政府。

對於副市長的分工及期望？蔣萬安說，都在積極規畫，這2天先謝謝市民朋友，有他們的陪伴相挺才能走到最後一刻，謝謝市民對他的信任、支持，人事部分積極規畫，最重要目標是要大家攜手努力往前邁進，打造清廉、有效率、服務型政府。

而要如何跳脫國民黨班師回朝形象？蔣萬安強調，在人事上最重要就是用人唯才，品德、專業，還有能夠發揮所長，最重要是能夠將市政推動 。

至於是否已成立交接小組？蔣萬安表示，交接部分都在積極作業，希望整個市政交接的過程都非常圓滿順利，接下來一步一步來處理，這幾天還是在謝票，謝謝市民朋友，同時思考作業過程，包括交接小組成立、市府對接，一步一步來做。