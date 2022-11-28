南韓女團本月少女LOONA成員Chuu(金智雨)25日突遭團體所屬經紀公司Blockberry Creative宣告除名且退團，指出她「傲慢無禮且辱罵工作人員」，因此不適合再和團體一起活動，引發粉絲質疑，根本是公司拖欠薪水才會刻意抹黑，且有15位娛樂圈相關人士替她發聲，現在就連前輩宣美也透過IG送暖。

宣美26日在IG限時動態放上與Chuu的合照，可見她嘟嘴閉眼朝向Chuu，還用雙手摟住對方，熱情又充滿活力，Chuu也任宣美觸碰自己身體，並做出嘟嘴望著鏡頭的表情，讓粉絲見到後直誇：「這是無論發生什麼，都支持Chuu的姐姐」、「宣美歐膩(姐姐)人好好」、「謝謝大前輩支持溫暖善良的Chuu！！」

宣美(左)公開曬照力挺Chuu的暖舉，讓粉絲看得都直呼感動。(圖/宣美 IG)

此外，本月少女成員賢真不畏懼公司權勢，在聊天軟體說「在最心痛的就是Chuu姐姐了，請多多支持愛護Chuu姐姐」，「頭好痛、心也好痛，真的很生氣」，有粉絲質問「不會被罵吧？」，賢真也堅定回說「我沒被罵的理由，又沒做錯什麼～」，足見成員們平日培養出好感情，讓粉絲感到更加心疼。

事實上，今年中Chuu就傳出和公司有合約問題，還已和新經紀公司簽約，儘管事實真偽有待確認，但金智雨在事後的生日會中，便曾親口向粉絲透露「年底可能會有令人驚慌失措的報導」，但她強調自己會一直活動，希望大家永遠支持她，隨後還在台上哽咽，讓各國粉絲在底下心疼留言：「Chuu，fighting」、「不論妳在哪裡，我會一直當妳的粉絲」。