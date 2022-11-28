男星KID（林柏昇）在今年年初和圈外女友「東區妹仔」結婚，日前才在社群平台上高調分享「做人成功」的喜悅。昨（27）日，KID更是在IG曬出老婆掀起上衣的孕肚照。吸引5萬多人按讚分享，嗨喊：「配合度100%呢！」

昨日深夜，KID在IG上曬出一則41秒的短影片，只見影片中「東區妹仔」將黑色衣服向上掀起，大方露出白嫩的肚子，更在其上畫出逗趣討喜的五官，下身搭起小巧的外套，更將雙臂的衣服塞進口袋，想營造出孩子的穿搭模樣。更以模仿小孩不穩的走路姿勢，搖搖擺擺的向鏡頭走去，畫面顯得相當可愛。

原來，這是KID深藏已久的私心。他在與老婆前往沖繩遊玩的過程中，邀請知名YouTuber夫婦董仔與海力拍攝這段「有小孩體驗版」的影片，其中，KID更是親吻代表小孩臉頰的妻子孕肚。粉紅泡泡充斥著整個畫面，也預示著KID會是個相當疼愛孩子與老婆的好爸爸。

事實上，過去KID有在YouTube頻道上曬出自己與老婆為了有孩子而做出何種努力的自述影片。裡面提到兩人因某些原因採用試管嬰兒的療程。在過程中，妻子共取出16顆卵，分別以自然受孕以及人工受精嘗試懷孕，所幸在最後讓老婆成功懷孕，沒有枉費他們此前做出的種種努力。