今年43歲的香港知名女星周勵淇在2018年與大陸演員傅浤鳴結婚，2020年生下兒子。婚後她將重心放在家庭，漸漸淡出螢光幕前，不過她常常在社交平台曬出自己的日常生活，最近她曝光一張自己的素顏照，膚質好到像會發光，讓網友羨慕不已。

周勵淇最近曝光自己的素顏模樣，示範早起時的保養程序，她大方展現素顏，她的素顏出現一點點雀斑與皺紋，但她毫不避諱展示這些歲月的痕跡，不少網友都震驚她的膚質狀態，不僅看起來水潤白嫩，竟然還有像是少女般的光澤感，大讚實在是保養得非常好。

據了解，周勵淇與大陸演員傅浤鳴結婚4年，2020年她以40歲的高齡剖腹生下兒子，當時傳周勵淇是小三上位介入別人的婚姻搶了別人的老公，令她背負小三之名。雖然她嚴正否認，但形象已一落千丈，工作量銳減，再加上還要照顧家庭，使得她有很長一段時間沒發表新作品。

周勵淇分享自己的素顏與保養過程。(圖/周勵淇 Youtube)

如今她慢慢重建事業，出演了幾部電影作品之餘，也經營著自己的個人頻道分享保養、化妝等心得，繼續發展自己的事業，在工作之餘陪伴兒子，享受天倫之樂，時不時曬出兒子的萌照，不過老公傅浤鳴不太常出現在她的社群平台中，恩愛夫妻倆相當低調。