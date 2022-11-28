二十四日，韓國聯結車駕駛又開始今年以來已第二次大罷工。為避免供應鏈供貨情況惡化，造成當地製造業缺料可用，韓國政府已開始要與這些抗議人士進行首輪交涉。

韓國交通部二十八日表示，目前已將這次大罷工或將導致運輸中斷等級，提高至最高的嚴重階段。因為這次大罷工，二十七日韓國時間下午，當地港口平均貨櫃裝卸量已比正常時要減少7.6%。二十八日上午，其影響性更是大幅增至17%。

上周，韓國總統尹錫悅曾痛批這些職業大車運將，在今年六月已先罷工過一次，在短短不到六個月時間內，現在又罷第二次。不能藉著自己要爭取更好的薪資以及工作條件，就在目前經濟危機時刻，以罷工為由當成人質來威脅政府。

專家學者預估，上一次罷工只維持了八天，故對經濟損傷沒有太大。不過，這次若罷工拖得太久不解決，韓國的經濟成長可能會被影響。日前，韓國央行已把當地明年GDP從之前預估的2.1%，下修至1.7%。