殲-20戰機

軍方內部人士和國防專家說，中國正以世界級脈動總裝生產線加速交付殲-20先進戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，1名中國軍方內部人士說，加緊生產殲-20旨在平衡美國部署更多F-22和F-35到亞太。這位消息人士說，應用新型脈動總裝生產線和自製發動機，已使殲-20的數量相當於，甚至超過美國F-22戰機的數量。

同樣的，生產F-22和F-35戰機的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）所使用的，也是脈動總裝生產線。先前有報導說，從廣東珠海航展展示的「威龍」戰機編號看來，中國可能起碼已打造了200架殲-20。

據《防務新聞》（Defense News）8日報導，專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，最新的殲-20第三、第四批次至少已經交付了140架。

殲-20垂直拉升

而解放軍為了因應美軍增派F-35部署亞太，有加緊訓練的需求，據說打算部署約200架殲-20。就在美國部署了超過100架F-35到日韓後，殲-20於2017年服役。

中方對究竟有多少架殲-20服役守口如瓶，但中國空軍新聞發言人申進科9月說，殲-20隱形戰機已全面列裝中國5大戰區。在中央軍委領導層決定，要以渦扇-10C「太行」發動機汰換俄製AL-31後，成都飛機工業集團2020年便開始量產殲-20。

中國工程師一直在研製高推力渦扇-15發動機，好讓殲-20能縮小和F-22之間的性能差距。然而，相關專案進度落後，如今預計明年會開始生產，成飛只好先以渦扇-10C替代。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，美國研製F-35啟發了中國戰機製造業者，開發出自有的脈動生產線。他說，如今無論是成飛，或是其他國營戰機開發業者都採用了這項技術，以打造戰機，而這也正是為何解放軍近年來能加速汰換戰機的緣故。