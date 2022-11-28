國家圖書館今天發布「110年學校閱讀風貌與閱讀力分析報告」，110年疫情影響學校圖書館利用，全年借閱冊數降低；大專校院圖書館的電子館藏超過5成，是新的趨勢；國高中小師生每人平均圖書資料購置費用低於200元，有待充實。

國圖表示，110年台灣本土疫情升溫，學校圖書館因新冠肺炎的影響，面臨居家上課、遠距教學的新挑戰，而相關的措施也影響師生利用學校圖書館的情形。

110年各級學校全年進館總人次合計超過5504萬人次，平均每校進館人次約為1.29萬人次，其中大專校院圖書館進館總人次為2183萬人次，平均每間學校圖書館讀者進館人次為13.23萬人次，較109年減少近5萬人次。

高級中等學校圖書館年度進館總人次為721萬人次，平均每校進館人次為1.37萬人、國民中學及國民小學圖書館平均進館總人次每校則低於1萬人次，與109年相較，高級中等學校及以下學校近2年平均進館人次增減約在1千人次上下。

在館藏資源典藏方面，以大專校院圖書館的館藏資源最為豐富，全台大專校院圖書館館藏量累計超過1億7314萬冊，其中圖書資料累計7097萬冊（占40.99％）、非書資料1542萬冊（8.91％），在電子資源的占比更高達50.11％，累計8675萬冊（件），超過了實體資源的數量。

至於高級中等學校及以下學校圖書館的館藏，則仍以紙本的圖書資料為主體，占整體館藏資源超過90％的比例。

高級中等學校平均每校年度圖書資料購置經費為19萬元、國民中學為11萬元、國民小學為8萬元，以每人平均購書經費來看，則約介於150元上下，相對不足。

國圖進一步指出，110年高級中等學校約有6％、國民中學約有16％的學校、國民小學約有25％的學校無編列圖書資料的購置經費，為落實學校圖書館的功能，呼籲學校應重視圖書館館藏建設與充實，以滿足師生教學與學習的需求。

國圖還說，高級中等學校及以下學校圖書館在期刊與報紙之典藏數量，仍有約8成的學校典藏數量不足，特別藉由分析結果提醒未達基準之學校，應重視圖書館營運以符應〈圖書館設立及營運標準〉中之館藏發展基準要求。