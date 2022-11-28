英國廣播公司（BBC）指出，旗下駐中國大陸記者勞倫斯（Ed Lawrence）27日在上海採訪反封控抗議現場時，遭到上海警察拳打腳踢並關押數小時後才釋放，當局給出的理由是「為了他好」，避免他在人群中感染新冠肺炎。

BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence）27日在上海採訪反封控抗議現場時，遭到上海警察拳打腳踢並逮捕。

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，上海這個周末有數千人上街抗議當局的新冠肺炎封控措施，BBC指出，旗下中國分社記者勞倫斯27日晚間在上海採訪抗議現場時，遭到大陸當局逮捕並關押，「勞倫斯在被捕的過程中遭到拳打腳踢，他後續被上銬、並且關押數小時才獲釋。」

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

BBC發布聲明表示，「BBC嚴重關切我們的記者勞倫斯受到的待遇」，指出他是在作為合格記者履行職責期間遭到攻擊，「令人非常擔憂。」

BBC更指出對於為何關押勞倫斯，大陸當局沒有給出可信的解釋或道歉，聲明指出：「除了後續釋放他的官員稱他們逮捕他是為了他好、避免他從人群中感染新冠病毒外，我們沒有收到中國當局的正式解釋或道歉。」

圖為27日上海民眾抗議畫面。（圖／路透社）

網路上也流傳勞倫斯被警察逮捕、帶走的畫面。

勞倫斯是BBC中國分社的資深記者兼攝影記者，27日他從上海的抗議現場發布推文：「我在昨晚上海令人吃驚的反新冠清零抗議現場，許多人聚集在這裡靜靜地看著，很多警察。」