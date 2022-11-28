現年55歲的香港天王鄭伊健，出道多年憑著帥氣外表與堅強的舞台實力及演技獲得大批粉絲的喜愛，也依舊活躍在螢光幕前，鄭伊健甚至在近日，還在香港紅勘體育館舉辦個人演唱會，體力絲毫沒有衰老的跡象，而台下除了聚集了大批粉絲前來共襄盛舉外，也出現不少超大咖明星前來助陣，令粉絲們驚訝不已。

鄭伊健近日於香港紅勘體育場舉行演唱會，吸引了Twins的成員蔡卓妍等多位明星好友前來應援。其中，對於私下生活始終相當低調的明星夫妻檔舒淇與馮德倫，竟也默默地出席在台下的觀眾席中與粉絲們同樂。隨後舒淇也在個人IG上PO文表示「滿滿回憶，首首經典」。

而舒淇先是放上好友鄭伊健當作第一張照片，下一張則是夫妻倆戴著口罩，以鄭伊健與舞台當作背景的甜蜜合照，舒淇的手中還拿著「伊健」的應援燈，由馮德倫拿著手機自拍，畫面相當逗趣。而網友看到後紛紛表示「好看好帥好美」、「放閃啊」、「滿滿的回憶」、「So sweet」、「女神帶老公出鏡了」、「姊姊放閃！好閃」、「我的現偶像去看我的前偶像啦，馮生馮太好配喔」、「伊麵，滿滿的青春回憶」、「我青春的男神呀！浩南哥，永遠的愛」、「女神回港了」、「更加喜歡看到你和老公的甜蜜合照」吸引超過2萬人按讚。