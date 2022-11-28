《家在哪裡》各種LGBT標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。(葫蘆墩文化中心提供)

台灣現代新秀抽象藝術家劉舒律，即日起至12月18日於葫蘆墩文化中心辦理「劉舒律同名個展」，首度嘗試社會性別議題創作及大型裝置藝術，並透過自創樂曲的導引，為觀眾創造一種身歷其境的多感官饗宴，呈現獨特的藝術展示方式，歡迎民眾前來體驗欣賞。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，劉舒律從小接受音樂藝術培養，16歲時參加「超偶」節目進入36強，此次展覽將創作結合熱愛的音樂，為其中六幅畫作譜寫樂曲，民眾可使用手機掃瞄作品旁的連結碼；透過載具耳機即可聆賞呼應畫作情境的優美樂聲，沉浸「用耳朵聽畫」的藝術體驗。

劉舒律指出，她反思自己身為女同性戀者的個人經歷，開展一系列思考同志族群(LGBTQ)、種族歧視等時事主題的創作。展場內鮮明炫目燈管裝置藝術《LOVE ＆ PEACE》，及地板上鋪設泡泡紙巨型輸出，呈現種族與性別歧視無所不在，但身處多元世界中，每個人都是獨一無二也值得被愛。

她以單純、美好與和平的信念，建構出每個人可以盡情闡述想法的安全地帶。《家在哪裡？》質地粗糙的白板排列三角形、矩形織物，各種同志族群標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。

劉舒律以作品《同樂》表達人們同聚分享感受、真實交流的快樂。《黑人的命也是命》創作靈感源自美國警方的執法過當導致黑人喬治•弗洛伊德的死亡事件，紅色印記的鮮血隱喻當時他被壓制在地的抵抗掙扎與悲憤的意象，深黑畫布有如痛苦堆疊的夜暮，也是對於種族與性別歧視另一視角的省思。