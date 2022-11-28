摩洛哥球員亞布蘭跳到隊友身上慶祝。（美聯社）

來自北非的「阿特拉斯雄獅」摩洛哥本屆寫下大驚奇，他們在小組賽獲得24年來首勝（1998年之後再無獲勝），這一勝居然2比0扳倒了「歐洲紅魔」比利時，令他們讚嘆世足賽果然是夢想成真的舞台。一些腦充血的摩洛哥球迷甚至在比利時首都布魯塞爾市區鬧事，縱火焚燒車輛，高舉國旗喊著「比利時是我們的領土了」，最後遭到警方水柱驅離。

摩洛哥球迷尤蘇夫（Yousuf）當夜興奮地無法入眠，他向阿聯媒體《Khaleej時報》表示，他原先只希望順利到達卡達現場，不要有飛行和旅程延誤。結果不可思議的事情發生了，「這是我們的夢想成真。我看著摩洛哥隊碰上一支強力的球隊，言語無法表達我的快樂。這次世界盃真的很棒，我們看到沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷，日本擊敗德國，現在摩洛哥打倒比利時。」

尤蘇夫稱讚這是亞洲足球的大勝利，加上摩洛哥國民是阿拉伯人，因此沙烏地擊敗阿根廷讓他與有榮焉。

摩洛哥1998年之後連續缺席4屆會內賽，上屆只吞2敗1和，本屆又碰上比利時、克羅埃西亞同組，但球迷的熱情是擋不住的。根據《摩洛哥世界新聞》報導，摩洛哥本屆是海外購票數量前10名的國家。摩洛哥目前1勝1和，將於F組最後一戰對上加拿大，贏球或平手就保證晉級16強。