英國政府打算把鼓勵他人進行自我傷害的行為，定義為非法行為，並對於未能刪除此類內容的社群媒體公司處以罰款。英國政府正在修改一些對網路行為的規範。
鼓勵自殺本來就是違法，而英國的數位、文化、媒體部希望要求社群媒體遮蔽更多相關的內容。部長Michelle Donelan說，社群媒體公司不能再保持沈默，如果他們在平台上繼續允許這種虐待和破壞行為，他們將面臨罰款。
一位14歲女孩Molly Russell在2017年去世。今年九月調查結果裁定，社群媒體對該女孩提供了「將年輕人自殘行為浪漫化」的內容。
英國政府在上周表示，新的法律還將禁止發佈被篡改成名人容貌的色情圖片，這些照片主角的容貌是未經允許而出現在照片上。
最新提案的全部細節，包括鼓吹自殘者所受到的刑事處罰、以及企業所面臨的罰款金額，都將在下月提交議會的立法修改意見時公佈。
包含此類懲罰措施的更廣泛立法，即《網路安全法案》，自2021年5月的初稿提交以來，正在國會進行緩慢的審查。
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