矽水膠隱形眼鏡大廠視陽光學(6782)今(28)以每股168元掛牌上市，挾著明年營運成長動能強勁，晨盤股價最高曾衝至267.5元，大漲逼近6成，蜜月行情強悍。

展望2023年，視陽營運主要成長動能來自歐洲、中國大陸及日本，歐洲現在近視片將持續成長，散花及老花新品也會從這個區域推，目前老花已認證，客人陸續送樣，已有1個客人產品出來，預期明年第2季將上市，營收漸漸增加，2~3年後貢獻將較明顯。

矽水膠近年逐漸成為主流，在隱形眼鏡占比由2011年31%，至2021年已經大幅成長至57%。視陽內部訂下目標，將在3年內要追上國內營收前兩大的精華(1565)、晶碩(6491)。

視陽近3年營收及獲利穩定成長，2019年營收為14.7億元、EPS為5.88元，到2021年營收19.6億元、EPS達8.11元，今年上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。去年視陽來自日本的營收佔比4成、中國2成、台灣13%、歐洲22%、美加4%。