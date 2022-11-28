農曆11月又稱「冬月」，代表冬天已悄悄的來臨，《科技紫微網》運勢專欄中分享，12生肖的好運指數和需注意的事情，屬兔的朋友桃花運旺，單身者有很大機會開啟一段異地戀情，有另一半者則是感情穩定，另外屬蛇的朋友則要小心投資，如沉迷容易損財。

▍生肖鼠

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：愛情桃花綻放速度緩慢，須耐心等待時機，切勿操之過急，面對心儀對象，宜用委婉的方式迂迴追求，若過分主動熱情反而容易嚇跑對方，錯失良緣。

有伴侶：與伴侶溝通頗順暢，相處時有不少歡笑，不過，有時候會因為太想要討伴侶歡心而輕易允諾，小心會因無法兌現而造成反效果，引發爭吵，進而影響二人的親密度。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：先前的努力付出，在此月多能見到回報，是付出與收穫成正比的時期，長久以來的工作難題可望解決，並有機會提出有效的方案，工作多能順利推進，易獲得肯定。

學業運分析：求知慾旺盛，面對學習難題多能靜下心來耐心解決，且會主動尋求老師、同學幫助，可大大提高學習效率，課堂討論時，能積極發表不同觀點，易受老師表揚。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：有機會經手大筆錢財，須留意細節，這個月多是幫別人賺大錢，自己賺小錢，切不可投機、貪心，務實為本，錢財入袋安。

▍生肖牛

愛情運指數：★★★★★

單身者：紅鸞星動桃花開，正是主動釋放熱情的好時機，有機會遇到欣賞的對象，彼此都有心動和看對眼之感，可望談一場浪漫甜蜜的戀愛，開花結果機率高，要好好把握。

有伴侶：感情發展可能大幅加深，溫柔體貼與細心付出，易獲得伴侶愛的回饋，相處時有聊不完的話題，親密感大增，十分熱烈，此時最有利溝通生兒、育兒等話題。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：這個月事業運勢有先抑後揚之趨勢，上半月困難多，但機會蘊藏在危機之中，只要堅持下去，多能逐漸看到希望，進入下旬後，工作得心應手，有利談判溝通，結果多令人欣喜。

學業運分析：這個月理解力、分析力很強，對理科的學習熱情頗高，然而對於要背誦和強記的學科則興趣缺缺，應講求學習方法，多尋求老師、同學幫助，及時理解掌握學習重點與難處。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月收入還算穩定，但生活支出不少，難有閒錢，需節省開支，把錢財用在刀口上，倘若任意用錢不經考慮，極易透支，月底有利與好朋友見面，並有機會從朋友口中獲得錢財的相關資訊。

▍生肖虎

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：這個月桃花紛飛，但在面對諸多選擇時易不知所措，難以確定自己的感覺，尤其是月中的一段時間會過於被動，受人擺布，小心錯付真心，造成身心受到傷害。

有伴侶：戀愛中人勿急於步入婚姻，先考慮清楚現實問題再來決定下一步，否則閃婚後容易離婚，已婚者與伴侶溝通不太順暢，小心出現分居、分手、第三者插足等難關。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作宜求穩，遇事冷靜、耐心，若不經考慮就瞎忙，小心做什麼事都竹籃打水一場空，得不償失，特別是在與同事、客戶接觸互動時，須謹言慎行，逞口舌之快易惹禍。

學業運分析：

面對學業時雖然自覺應付良好，但家人、師長的高期待使得壓力增加不少，注意合理分配時間，兼顧學習與休閒，學習時用心，娛樂時開心，只要方法得當，多有所獲。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：這個月有頗多意外支出，須減少不必要的應酬，做好開銷計劃，此期間不利投資，大筆投資易損財，隨時瞭解市場動態，並學習理財之道，能讓有限的錢財產生更大效益。

▍生肖兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：這個月與親朋好友頗多接觸互動，人際關係和諧，有機會遇到有緣人，在出差或旅途中易與活潑開朗的桃花結緣，且彼此都頗有好感，有很大機會開啟一段異地戀情。

有伴侶：感情生活頗為溫馨甜蜜，有可能會主動為伴侶製造小驚喜、或互送禮物，使感情快速升溫，多與伴侶溝通交流，分享工作和生活趣事，也分擔辛勞，可讓彼此的關係更親密。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：月初易被瑣事困擾，又因凡事都想要親力親為，壓力很大，若懂得適時尋求同事幫忙，會輕鬆不少，此運對於求職者較為有利，易尋得不錯的工作，但踏入新環境多有不適，須自我調適。

學業運分析：學習運穩定，只要能積極保持學習熱情，多能學有所獲，然而面對臨時小考易緊張，心態不穩，造成發揮失常，只要能調適心態，輕鬆應試，多能取得良好成績。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：易遇到不錯的投資賺錢機會，利小額投資，大筆投資則須謹慎，勿透支、借貸等，小心負債累累徒增壓力，上旬易有挫折，但多能因貴人相助而轉危為安，月底易有回報。

▍生肖龍

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：這個月圍繞在身邊的多是爛桃花，中旬要特別提防桃色陷阱，勿輕易交付真心，小心遇人不淑，好在，當遇到桃花困擾時多能得朋友相助，避開不少桃花劫。

有伴侶：伴侶雙方都頗為情緒化的一個月，少黏在一起為妙，保持適當距離，以策安全，遇事勿急躁，先冷靜下來，再找時機與伴侶溝通協商，方可望及時解決問題，讓感情平穩發展。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：這個月有好多事務要處理，但又易被情況縛手縛腳，無所適從，小心陷入忙碌情境中卻一事無成，做事要有計劃，且要主動承擔責任，這樣才能看到希望，有所收穫。

學業運分析：

這個月學習時易分心，成績有下滑傾向，勿受周圍人的影響，靜下心放空自我，清理思緒，好好計畫短程學習目標。保持方向、保持清醒，學習效率才會提升。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財運不錯，易獲得貴人金援，遇到財務困難時可向好友、同學、或父母親戚求助，下旬有破財跡象，出門在外需保管好貴重物品，身上少帶現金為妙。

▍生肖蛇

愛情運指數：★★☆☆

單身者：運勢較弱，桃花不顯，易因遲疑卻步而與心儀對象擦肩而過，若擔心自己的表白受拒，很可能就會讓人捷足先登而錯失良緣，心中有愛意就要大聲說出來，釋放熱情、敢於表達，可提升桃花運。

有伴侶：易感孤獨，即使伴侶就在身邊，亦有遙遠之感，應及時向對方表達情感與需求，讓伴侶知道你的想法與心情，只有相互交心，培養信任與依賴，方可增進彼此間的關係。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業運勢上揚，心態可以決定成敗，只要敢於主動承攬有挑戰性的工作內容，面對難題時冷靜思考、積極應對，多能順利推進，易獲得上司肯定、客戶欣賞。

學業運分析：學習熱忱旺盛，效率頗高，營造輕鬆的學習氛圍，可讓思路清晰，遇到難題也多能解答，甚至可以找到不同的解題方法，舉一反三，有效學習，成績當然能迅速提升。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：難有偏財，應把重心放在正財上，玩樂透、彩券小試手氣尚可，沉迷則易損財，下半月有兼差的機會，合理安排時間，易有不錯的額外收入。

▍生肖馬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：異性緣很不錯的月份，有機會遇到各方面都優秀的對象，甚至有好幾個頗為心儀的對象出現，需及時確認心意，方有機會把握良緣，三心二意則易錯過。

有伴侶：有利互動相處，抽時間多陪伴另一半，聊一聊想法，一起做做家務等，可增進感情，雖然偶爾會有爭吵，但多是小吵小鬧，很快就能雨過天晴。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：易遇不順，工作難推進，此運特別表現在與同事的交流不暢，易因小事起衝突，影響工作進度，控制好情緒，讓自己能對事不對人，以商量的態度，尋找有效策略與同事溝通，工作會更順利。

學業運分析：出現厭學情緒，想要以逃避方式閃躲問題，此時期易發生作業錯誤頻出、考試成績退步、被師長訓誡等情況，多給自己加油打氣，遇到困難應向老師、同學虛心請教，方有機會進步。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：易因迷糊而小有破財，切勿衝動投資，小心誤聽小道消息而損財，此月宜多與女性朋友接觸互動，易獲得不錯的錢財資訊，遇到資金周轉問題也多能獲得金援。

▍生肖羊

愛情運指數：★★★★☆

單身者：桃花運頗為旺盛，易在吃喝玩樂、網路交友中遇到心儀對象，有機會談一場彼此都愉悅的戀愛，未來可期，多留意比你稍年長的成熟型對象，易遇到有緣人。

有伴侶：感情發展平順，伴侶關係和諧，遇到問題多能互相體諒、包容，家庭責任感增強，有利溝通交流，以往擱淺的問題可攤開協商，易順利解決，情誼也將增進。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：職場人際關係頗為和諧，與同事多能相處愉快，工作進展頗為順利，若能增強與上司的溝通互動，將有機會獲得更多工作資源，增加表現機會，事業發展可望更上一層樓。

學業運分析：學習十分主動，自覺自律，易找到更適合自己的學習方法，且有機會掌握新技能，雖然頗為忙碌，但也很充實，多與老師探討新課題，與同學分享學習經驗，易獲得成長進步。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：難有進財機會，甚至有入不敷出的傾向，需養成記帳的習慣，預留固定開支，減少不必要的花費，掌握每一筆錢財去向，可避免透支，投資前景不明朗，勿冒進投資。

▍生肖猴

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖有桃花開，但緣分短暫，多會無疾而終，與其把時間和精力花在四處尋覓愛情上，不如投資自我，學習新技能，培養氣質與修為，做更好的自己，良緣自來。

有伴侶：戀愛中人愛得濃烈時甜蜜浪漫，意見不合時針鋒相對，爭吵劇烈，已婚者與另一半相處互動不多，有各自忙碌的傾向，須多溝通交流，表達愛意，方可保持感情。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：自我期許頗高，工作排得滿滿，雖然辛苦難免，但為了目標而努力奮鬥的過程很充實，若能多與同事交流想法，學習汲取經驗，工作進展會更順利。

學業運分析：有機會選修新課程，或參加特別的進修班，只是，想學習的東西太多，反而不易抓住重點，造成對所學知識一知半解，做好時間管理、分清輕重緩急，遇到問題多請教，可提升學習效率。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：錢財收支平衡，各項支出多在預算之內，若能做好理財規劃，花錢有度，還可有節餘，投資理財利小額運作，見好就收，切不可太過投機，否則會得不償失。

▍生肖雞

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：桃花難開，被動等待將難以邂逅愛情，若想戀愛，應主動向外活動，多與周圍人接觸互動，切勿長期宅在家裡，多與老同學、許久未見的朋友聯繫，將有機會結識新朋友喔。

有伴侶：愛情運不強，下半月與戀人的爭吵增多，若有一方不夠堅定很容易造成分手，已婚者易感受到另一半的負面情緒，應多安撫、關心對方，二人關係才會更親密。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作繁重，遇阻礙的機率也高，有力不從心之感，易對自身能力產生懷疑，切勿獨自硬扛，多尋求上司助力，並與同事分工合作，可順利渡過難關。

學業運分析：學習缺乏衝勁，有鬆懈傾向，上課時容易分心，注意力難以集中，需自我調適情緒，如果有心事，可向值得信賴的師長傾訴，憋在心裡易影響學習。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財神眷顧之月，偏財運不錯，手氣好、眼光精準，可買運彩、樂透試試手氣，在股票、外匯、分紅型保險等投資中也易獲利，理性評估，適時出手，多能輕鬆賺錢。

▍生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：桃花運頗佳，周圍常出現頗為優秀的對象，幽默談吐、燦爛笑容，是吸引桃花的利器，要好好運用，有機會在交友活動中認識心儀的對象，能由網路聊天進入深交，易昇華為戀人。

有伴侶：這個月常有機會與伴侶朝夕相處，關係頗為親密，雖偶有爭吵，但多能很快和好，若能在生活細節處多關心對方，多說說體己話，感情更易升溫。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：這個月工作熱情高漲，不懼挑戰，易學習到新技能，成為眾人關注的焦點，收穫頗多，月末易受到一些生活瑣事困擾，工作進度較慢，但多能獲得上司理解與同事幫助。

學業運分析：學習力、領悟力提升，能快速接受並消化新知，學習頗感輕鬆，易成為同學的榜樣，月底有機會參加知識競賽、演講等，易有不錯表現

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：錢財進出較頻繁的一個月，請客、送禮方面的支出頗高，禮尚往來當然有必要，但切不可打腫臉充胖子，禮輕情意重，心意到了就好。

▍生肖豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：這個月桃花運很不錯，與善解人意的桃花特別有緣，有機會邂逅愛情，若有看對眼的對象，切不可畏首畏尾，敢於主動表白才更有機會收穫良緣。

有伴侶：與伴侶間情感交流增多，常有心意相通之感，無論是工作還是生活的喜怒哀樂，都可以與對方分享，易產生共鳴，也能讓對方感覺到被需要，頗能增進感情。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：職場人際關係順暢，無論是與上司、同事、或屬下，都能溝通良好、相處融洽，工作進展順利，下半月有機會發揮組織與領導方面才能，好好把握機會，易令人刮目相看。

學業運分析：學業多因心態平和，能專注於學習而有所精進，之前感覺深奧難解的知識點，也多能找到解題方法，易燃起濃厚的學習興趣，此運對考試也頗為有利，成績易有明顯提升。

財富運指數：★★★★★

財富運分析：財運明朗，投資理財得心應手，易有進帳，對數字敏感，多留意生活、工作中頻繁出現的數字，易因精準掌握情勢而把握商機，有機會在股票、基金投資上獲利。