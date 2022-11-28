彰化一名男子去年間，意外目睹就讀國中的女兒竟與一名陌生男子全身赤裸，以男上女下的姿勢在房間歡愉，氣得他當場報警抓該男。一審彰化地院依對於14歲以上未滿16歲之女子性交未遂罪，處男子有期徒刑6月，案經上訴遭駁回，可再上訴。

判決書指出，男子阿宇（化名）去年透過網路約砲國中少女A，阿宇跟隨A女返回家中，2人在少女提議之下先行裸身共浴，正當2人洗完澡在床上愛撫之際，A女的房門突遭A女父親打開，A女父親氣得對2人喝斥並命令穿上衣服，同時報警處置阿宇。

彰化地院審理時，阿宇否認當時打算與A女性交，稱自己只是趴在A女上面，想要跟A女說話，勸諫對方帶男生回家，還隨便讓男生進入房間的行為不太好等等。

但法官認定，阿宇明知A女未成年，對性自主及身心發展觀念尚不成熟，且阿宇與A女認識不久，卻為了個人慾望就犯案，已經影響A女性自主身心健全發展，犯案動機與目的均不純良，酌情後，依對於14歲以上未滿16歲女子性交未遂罪，處有期徒刑6月。

案經上訴，阿宇稱自己不知情A女年紀，希望能與A女和解，並從輕量刑及緩刑，但台中高分院審理時，發現阿宇的確知情A女的真實年紀，再考量A女父親並無和解意願等情狀，駁回上訴，維持原判。可上訴。