支持者特地到國民黨高市黨部請柯志恩簽名。（柯宗緯攝）

有支持者特地送上飲料打氣。（柯宗緯攝）

競選高雄市長失利的柯志恩昨起展開車掃謝票，還高舉「可以幫我挑一棟房子嗎？」等趣味手舉牌，引發熱議。柯今（28）日笑說，高雄都好貴，但看房不是買麵包需要時間，會找一個空汙比較少的區域。

柯志恩一連兩天在大高雄展開掃票，所到之處支持者熱情打招呼，甚至高喊「一定要留下來再拚下一次」。柯志恩直說，真的非常感動，「選後大家看到我們非常認真，我們的團隊也非常活潑，沿路跟大家打招呼，大家都熱情揮手，有些人情緒還是非常激動」。

柯志恩提到，「有民眾說，你一定要留下來，4年之後一定會再回來等等」，她真的非常謝謝所有市民給團隊非常熱切地回應，非常感恩。

至於是否有起心動念再選下1屆市長？柯志恩笑稱，那也是4年後的事，4年距離現在還很遙遠，時空背景各方面都會是很大的考量。

此外，柯志恩今車掃謝票持手舉牌「可以幫我挑一棟房子嗎？」，她笑說，真的有人跟她推薦，但高雄都好貴，但等明年房價應該會稍微有一些改變吧，會繼續看房，看房不是買麵包需要時間。有沒有比較喜歡哪一區？「會找一個空汙比較少的區域」。

柯志恩車掃謝票行程今天從國民黨高市黨部出發，將經過三民、鳳山、大寮、湖內、左營、楠梓等地，還有支持者特地送上飲料打氣，以及請她幫忙簽名。她透露，除車掃外，接下來預計安排感恩音樂會等謝票行程，希望透過不同方法跟支持的選民做最熱切的互動。

前立法院長王金平提到，無論柯志恩選輸、選贏國民黨都應給柯一個角色，繼續在高雄蹲點經營。柯志恩直說，這是王院長對自己的期許，不過剛選完，有太多的事情，黨中央還要做很多盤點。

她表示，距離總統跟立委大選還有一段時間，現在談這些都是未定之數，自己要深耕高雄，會先從偏鄉、從教育、從巡迴演講開始貢獻自身專業，其餘太多人事、客觀因素影響都不在自己考慮範圍之內。