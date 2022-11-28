抽中「未當選」的張肇鴻表達異議。（李京昇攝）

九合一選舉落幕，苗栗縣公館鄉福基村長選舉候選人葉步謀、張肇鴻都獲得228票，苗栗縣選舉委員會28日舉行投票抽籤，結果由葉步謀抽中「當選」，而張肇鴻不滿結果提出異議，將聲請驗票。

公館鄉福基村長選舉，有3人參選，包括葉步謀、張肇鴻同樣獲得228票，另1位候選人黃錦章151票。今天早上9點公開抽籤，由張肇鴻先抽，再換葉步謀抽，2人抽完都前往寺廟拜拜祈求順利。

最後抽籤結果是由葉步謀抽中「當選」，但葉在張肇鴻抽籤完後表達異議，他表示，要聲請驗票，不過現場人員告知，依規定要等苗栗縣選委會公告當選後，才可向苗栗地方法院聲請驗票。

另外，還有票數差距少的結果，還有後龍鎮復興里長選舉，2位候選人分別是吳發盛獲248票、謝忠義獲247票，2人僅差1票，由吳發盛當選；苗栗市民代表會第4選區選舉，候選人陳仁杰獲1218票，另一位女候選人梅雯霞獲1217票，由陳仁杰以1票之差當選，梅雯霞跟另位落選的謝忠義都表達要聲請驗票。竹南鎮中港里長選舉，許鈞翔也以236票得票數，以1票之差，擊敗對手李佳惠235票。