在婚姻中，有一些男人結了婚之後，把另一半當作不可或缺的對象，但如果失去了老婆，就像是缺了左右手一樣，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，獅子男、天蠍男、牡羊男、巨蟹男、摩羯男只要老婆離開身邊就像魚離開了水一樣失去了重心，甚至會開始垂頭喪氣。

▍第五名：獅子男

獅子男本身個性很獨立，可是當他們進入婚姻之後就會漸漸習慣有另一半的生活，這時老婆如果在家能夠隨喚隨到，他們就不會特別珍惜，可是當另一半不在時，獅子男就會感到生活少了重心，甚至會有一種落寞感，便開始垂頭喪氣。

▍第四名：天蠍男

天蠍男好為人師，當結婚後老婆就變成他們的頭號學生，加上天蠍男平日不大喜歡在外交際應酬，也沒有什麼朋友，因此最大的休閒活動就是與老婆互動，但當老婆不在沒有人理他們時，天蠍男就會感到很失落，對很多事情就會開始意興闌珊。

▍第三名：牡羊男

牡羊男非常大男人主義，可以專心的在外衝鋒陷陣，回到家有老婆準備乾淨的床可以睡以及乾淨的衣服可以穿，就會感到幸福，可是老婆一旦不在就會對牡羊男造成很大的困擾，因為平日家事都由老婆一手包辦，這時獨自一人在家的他們簡直是一籌莫展不知該如何是好。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹男天生就超級愛家，所以婚後的他們很喜歡跟老婆窩在一起，所以當老婆不在時巨蟹男會覺得家就不再像個家了，這時如果再孤獨的吃著晚餐會把自己想的很悽慘，認為自己簡直就像個可憐沒人理的單身漢。

▍第一名：摩羯男

摩羯男在婚後會很尊重另一半，覺得婚姻是兩個人的生活，所以少了任何一個人都會很不方便，再加上他們天性比較懶惰，一旦結了婚平日生活習慣依賴另一半照顧，如果突然老婆不在，沒有人打理一些生活上的細節，摩羯男就會再度變成婚前那個不修邊幅的邋遢男人。