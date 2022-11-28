為打破「男生讀理工，女生讀人文」的傳統刻板印象，讓女性從事科學研究有更好的環境並減少無形的障礙，台灣科技大學數位學習與教育所教授陳素芬，在校內成立女科技人社團，協助消弭女性從事科研遇到的困難與不平等，鼓勵更多年輕女性從事科學研究。

根據教育部統計處資料，110學年學生人數及統計，男生214萬4223人(51.4％)，女生202萬7407人(48.6％)，男女比例差不多，但男女就讀的學門人數差異明顯，男生較多就讀工程、資通訊科技領域，女生則以商業及管理學門、餐旅及民生服務學門與語文學門為主。

陳素芬表示，以理工科系為主的台科大為例，最新111年學生人數共有1萬1648人，男生8073人，女生3575人，男女比例大致上為7：3。但在理工為主的學院，如台科大電資學院，大學部學生1553人中，男生有1411人，女生只有142人，女生所佔的比例不到1成。

以台科大的系所分析男女大學部學生比例，臺科大女生最少的3個系依序為電機系女生只占5％，機械系女生只占7％，電子系女生只占9％。反之，台科大女生就讀最多的科系則是，應用外語系的76％，設計系的72％，企管系的68％。

鑑於不論是學生或是教師，女性在科技大學可能面臨無形的挑戰和困難，陳素芬集結校內女教師們成立台科女科技人社團，未來除不定期舉辦與科技女性議題相關之論壇，也期望協助年輕女性跨入科技領域，並促進不同領域的女科學人跨領域合作，希望提升女性在科技領域的領導力。

陳素芬說，除政府單位的努力外，希望男女比例懸殊的科技大學重視鼓勵女性從事科研計畫，去除性別刻板印象與偏見、推動職場工作平權，建立友善托育服務環境，強化STEM教育，積極吸引年輕女性參與，讓更多女性願意就讀科學領域、投入科學相關工作。