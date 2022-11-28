晶圓代工廠茂矽(2342)營運展望續強，且最大股東二極體廠朋程(8255)擬以鉅額逐筆交易方式增加持股。茂矽股價近日盤堅向上，今（28）日不畏大盤重挫逾200點，開高4.02％後在買盤敲進下放量直攻漲停價42.4元，創9月中以來2個半月高價。

茂矽股價9月中後1個月急跌近3成，10月中下探29.75元的近17月低點，隨後緩步震盪走升，1個半月以來已反彈逾42％，收復此波修正失土。三大法人近日多空互見，上周合計小幅買超314張、仍偏多操作。

茂矽2022年第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，季增18.11％、年增達1.09倍，每股盈餘（EPS）1.28元，為近2年高點。累計前三季歸屬母公司稅後淨利5億元、年增達2.08倍，每股盈餘3.21元，分創近15年、近16年同期高。

茂矽10月自結合併營收1.83億元，較9月1.7億元成長7.71％、較去年同期1.76億元成長4.12％，終止連4月下滑、為近12年同期高點。累計前10月合併營收18.36億元，較去年同期15.98億元成長達14.9％，為近11年同期高點。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺。由於消費性晶片貢獻比重低，在車用及工控等需求續增下，法人看好第四季營運維持高檔，全年獲利攻近15年高點。

而持股茂矽17.88％的最大股東朋程，25日公告董事會通過擬透過非公開交易，於29日前以鉅額逐筆交易方式取得茂矽普通股。由於茂矽另一股東強茂旗下璟茂科技同日亦公告董事會通過將以鉅額交易方式處分茂矽持股，市場推測璟茂科技可能將持股出售給朋程。