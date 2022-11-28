台灣物價上漲連日本人也有感！日本女藝人北川弘美今年5月與先生、小孩移居台灣，日前逛大賣場驚呼台灣物價竟然比日本貴3倍，牛奶、蔬菜、電鍋都比日本貴，讓她驚呼台灣物價好高，引起PTT網友們討論。

北川弘美一家5月移居台灣，平時會拍影片分享台灣生活，住一段時間發現台灣物價比日本貴3倍，去市場和吃牛肉麵都覺得貴，7月時她在YouTube影片說，已經習慣了在台灣的生活，但始終無法適應高昂物價，每次都被物價嚇到，猶豫是否要買，到大賣場採買時，牛奶、蔬菜、電鍋等價錢，換算成日幣後都讓她驚呼「物價好高」。

北川弘美分享逛台灣賣場心得。(翻攝自北川弘美YouTube)

不少網友推薦北川去傳統市場買，比較便宜，北川11月18日上傳新影片表示，傳統市場的東西真的又大又便宜，但中午過後去，許多攤商已經關門。

近日有網友轉發北川弘美的頻道及討論台灣物價高的影片到PTT，表示待過日本、英國，民生物價真的比台灣低，「台灣物價真的很鬼捏，雞蛋、牛奶、蔬菜、水果超貴，各位覺得呢？」

對此，網友們紛紛留言，「日本基本的蛋價都比台灣便宜」、「牛奶、牛肉都不便宜，日本能吃很健康，台灣想吃健康真的貴」、「世界怎麼跟得上台灣，超英趕美贏日本」、「蛋價真的扯+1」、「台灣的店租貴啊」、「這幾年真的太誇張了......」，但有人反駁「原物料還是日本便宜，過一手就台灣便宜」、「外食台灣還是便宜多了」。