社群媒體推特（Twitter）執行長馬斯克繼宣布推特的新用戶註冊數創下「史上新高」後，他在周日再度推文，稱未來12～18個月內推特用戶數可望突破10億。此外，馬斯克並透露其力推的「推特2.0 萬能App」（Twitter 2.0 The Everything App）將主打廣告、長推文和錢包支付等六大功能。

在對藍勾勾驗證新規與仇恨言論氾濫的擔憂籠罩下，馬斯克在接管推特後，正面臨著大量廣告商出走，以及越來越多用戶轉往其他平台的重大挑戰。

馬斯克周日在推特上發文表示，他看到了一條「推特在12～18個月內每月用戶破10億」的道路。

此前他在上周六晚間推文，稱截至11月16日的過去7天裡，推特的每日註冊數平均都超過200萬個，較2021年同期成長66%。用戶活躍分鐘數亦創歷史新高，截至11月15日的過去7天，用戶每日活躍分鐘數平均為近80億分鐘，較去年同期成長30%。而與去年10月相比，今年截至11月13日，推特平台上的仇恨言論印象也有所減少。

同時身兼火箭公司SpaceX、腦晶片新創公司Neuralink和隧道公司The Boring Company老闆的馬斯克亦表示，收購推特將加快實現他的另一個遠大的計畫，即創設一個名為X的「萬能應用程式」（everything app）。

根據這則推文，馬斯克的「推特2.0萬能App」將主打六大功能服務：廣告即服務、影片、加密的私人傳訊、長推文、藍勾勾優化，以及錢包支付。其中，「錢包支付」功能沒有提供示意畫面，僅有文字標題，許多網友在下方留言，希望推特提供比特幣等加密貨幣錢包支付服務。

日前有消息指出推特正在開發加密貨幣錢包的原型，但本月初科技新聞網站 Platflormer爆料，稱推特開發加密貨幣錢包的計畫似乎已經暫停。

此外，馬斯克在推文裡亦提到「推特正在徵人」，並在回應網友詢問時表示「世界級的軟體好手將加入推特」，似乎暗示在他裁掉數千名推特員工後，正在為他的鴻圖大業「推特2.0」招兵買馬。