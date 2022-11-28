俄烏戰爭引起的能源危機暫未消弭，主要國家通膨改善情勢仍不明朗，且今年全球90%央行都有升息動作，加上美元轉強使各國國際準備大量流失、債信風險上升，使國際股債市近二十年來首次出現「雙殺」現象。富邦金總經理韓蔚廷表示，今年面臨的挑戰更甚於2008年，走過不容易管理操作的一年，相信明年可以撥雲見日。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士，明年3月將是觀察全球經濟與金融市場動向的關鍵時刻。

富邦金今舉行「2023富邦財經趨勢論壇」，羅瑋博士在其主講的「2023年總體經濟展望」中表示，後續值得關注的焦點包括：(1)俄烏戰爭與歐洲能源問題能否緩和，且美國與中國維持一定的經濟成長動能？(2)原物料價格能否持續穩定，促使各國物價增長逐漸放緩？(3)主要央行的緊縮貨幣政策，是否在明年第一季起逐漸進入尾聲？

羅瑋提醒，明年3月將是觀察全球經濟與金融市場動向的關鍵時刻，重要議題包含：歐洲能源問題與新冠疫情能否得到控制與好轉，全球央行屆時開會決定升息動作是否持續、中國二會後人事佈局及政策推展，以及供應鏈去庫存現象是否告一段落等，將重大影響主要國家經濟的全年走向是「溫和成長」、「進一步放緩」或「陷入衰退」的不同情境。

羅瑋指出，2023年全球經濟變化主要受到三項因素影響，分別是美、中、歐洲主要國家經濟成長動能、原物料價格及物價走勢和主要央行貨幣政策動向。明年需持續關注歐洲能源問題，因歐盟天然氣及石油能源依賴度達8成以上，且俄羅斯為歐盟主要能源進口來源國，能源價格是否持續受對俄羅斯制裁與反制報復影響，將對歐洲國家經濟影響重大。

觀察10月全球及主要國家漲勢互見增減，顯示即便近季國際原物料價格有所修正，但整體通膨改善速度仍然緩慢。另一方面，今年美元轉強使新興市場陷入危機，因各國為防止貨幣大幅貶值、輸入性通膨壓力加大而實施干預，讓國際準備大量流失，主權債信風險上升，如土耳其、巴基斯坦呈現高風險，泰國、捷克、匈牙利與阿根廷等國亦是中度風險。

在股市方面，由於景氣下滑、資金成本上升使企業縮減支出並降低財務負擔以度過寒冬，企業獲利進一步下降，股市上漲空間有限。2023年可留意具前瞻性產業或具備技術優勢且現金流穩健的大型龍頭企業，另外若美元轉弱，開發中國家將有表現機會。

債市方面，在通膨壓力減緩，緊縮貨幣政策進入尾聲態勢下，債券殖利率接近相對高點，進一步上揚空間有限，可適時進場佈局美國政府公債、高評級公司債，賺取穩定利息收入。但同時仍需關注開發中國家的主權債信問題，以及景氣放緩與資金成本上升將迫使殭屍企業現形，對已開發國家金融機構帶來的流動性風險。

外匯市場受貨幣政策差異支撐，上半年美元維持一定強勢，惟第二季隨歐洲度過能源危機、美國聯準會(Fed)放緩升息步調，美元走勢將轉弱。若經濟穩定增長，資金為尋求較高報酬將流往非美國區域、可支持與基本面較佳的已開發國家貨幣。原物料市場變化目前仍不明確，雖然運費下降且物流瓶頸逐漸紓解，地緣政治與經濟前景預期將牽動原物料價格動向。其中能源價格受到對俄羅斯制裁、石油輸出國組織(OPEC+)減產、中國防疫措施放寬、氣候變遷與美國回補戰備儲油等多重因素影響，估計能源價格將有所支撐。