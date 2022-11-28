陽明交大研究團隊發現，透過麻將電玩遊戲的訓練，可讓長者的判斷力與反應力逐漸提升，不但在心理韌性與日常健康狀況評分方面有明顯的進步，而且對大腦負責高級視覺處理，特別是顏色辨別、文字識別、臉部辨識等有顯著的進步。

2019年起，陽明交大與鈊象電子公司、彩得線上娛樂公司，以及智榮基金會共同啟動「遊戲防老」多年期的創新研究計畫，希望能透過電玩遊戲軟體協助長者多動腦、多運動，進而活化腦部來翻轉老化與預防失智。

陽明交大挾帶其長期耕耘於高齡醫學領域的雄厚基礎，開展防止身心老化的尖端研究，希望能結合遊戲產業、人工智慧與老化醫學發展，為全球尋求人口高齡化的新解方。

此項研究的領軍者為陽明交大健康長壽與老化研究中心主任暨台北市立關渡醫院院長陳亮恭，團隊成員還包括神經科學研究所的腦影像專家林慶波、護理學院的高齡照護專家童恒新，以及任教於醫學系的榮陽交團隊高齡醫學專家彭莉甯與李威儒。

陽明交大團隊研究發現，藉由體感電玩遊戲獨特的全身性活動設計，不僅提升長者的肢體靈活度，更對大腦產生積極影響，同時在認知功能方面出現明顯的進步，且在大腦涉及感覺處理、情緒處理、注意力處理等的島葉區域，與涉及運動控制、注意力、認知相關活動的小腦區域有所改善。

國外也有研究指出，趣味的健康促進活動因具有娛樂性質，能增強長者黏著度與持久性。輕快有力的音樂節奏搭配訓練手眼協調的舞蹈動作，以及大量仰賴策略思考的麻將遊戲，均可有效達到預防長者失智的成效，由此可知，遊戲防老是一門相當值得關注與探究的學問。

陳亮恭說，退休後的生活型態大多是隨性且無特定時間規畫的，而電玩遊戲本身不受時間、地點、環境及氣候限制，其開始與結束可以隨時自由進行，讓長者不僅能在遊戲中獲得趣味性、挑戰性與成就感，更能藉由電玩遊戲促進神經系統運動，增加注意力、動作協調能力與精準度。