新華社28日報導，中共中央日前決定，當選中央政治局委員的張國清不再兼任遼寧省委書記、常委、委員職務，由中國國務院國有資產監督管理委員會黨委書記、主任郝鵬任遼寧省委委員、常委、書記。

據了解，1960年出生的郝鵬是陝西鳳翔人，1976年參加工作，1982年加入中國共產黨，畢業於西北工業大學，獲工學學士、工程碩士學位，他也是高級經濟師，享受國務院特殊津貼。

郝鵬早年在甘肅任職，曾擔任中航工業蘭州飛控儀器總廠廠長、黨委副書記， 甘肅省經貿委副主任（正廳級），甘肅省蘭州市委副書記、副市長等職務。2003年，他調任西藏自治區，曾擔任西藏自治區副主席、黨委常委、黨委副書記、政法委書記，常務副主席，黨委黨校校長等職務。

2013年3月至2016年12月間，郝鵬在青海省任職，曾擔任青海省委副書記、副省長、省長，省政府黨組書記等職務。2016年12月起出任國務院國資委黨委書記，2019年5月起擔任國資委主任。他也是中共第十八屆中央候補委員，十九屆、二十屆中央委員。