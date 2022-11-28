過去2年因疫情衝擊，全球經濟面臨更多挑戰，政經秩序正在劇烈變動中，在此情勢下投資人該如何調整資產配置？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2023富邦財經趨勢論壇」表示，投資人可以留意5大趨勢：人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利，並從中發現投資機會，如長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防、優質債券等，此外，需注意可能出現的風險，如中國地產泡沫的爆破、能源危機威脅下歐洲面臨的經濟衰退、地緣政治緊張造成的供給斷鏈以及因債務上限危機影響美股短期的投資信心。外匯市場方面，美國實質利率維持高檔，美元具利差優勢；日本央行超級寬鬆政策有望轉向，日圓下檔將獲得支撐。

吳傳文表示，疫情衝擊全球2年多，導致的供應鏈斷鏈問題雖逐步獲得改善，通膨情勢短時間內難以有效紓解、在各國升息、地緣政治、能源價格波動等因素影響下，讓明年景氣充滿不確定性。投資人應密切關注以下五大趨勢發展下所衍生的投資機會：

趨勢一：人口老化，根據世界銀行統計，2021年全球人口年增率下滑至0.9%，正式降至1%以下，全球正邁向高齡化社會，勞動人口降低且急速老化，這意味著高齡者醫療照護需求將持續增長。其中，中國及美國情況更為嚴重，人口年增率皆僅剩0.1%。

趨勢二：工業革命4.0，人類的第四次工業革命正逐步進行，大家耳熟能詳的5G、大數據、人工智能、工業物聯網 (Industrial Internet of Things，簡稱IIoT)、雲端計算等等，通都屬於工業4.0的範疇。根據機構研究，2022年因工業自動生產與智慧工廠所推動的工業4.0全球市場規模約為1309億美金，預期在2029年將達到3773億美金；若單看北美市場，預計到2029年前將以16.3%的年複合成長率成長，達到1,021億美金，在七年內成長2.5倍以上。

趨勢三：地球永續，近年地球持續暖化導致海平面上升，對全球海島和沿岸港口造成嚴重後果，有越來越多的陸地沉入海中，海洋生態也面臨浩劫；愈形嚴峻的極端氣候則導致嚴重的糧食危機，WMO預計全球有1800~1950萬人面臨糧食危機，聯合國也警告糧食問題將更嚴重，節能減碳成為全人類面臨存續刻不容緩的議題！

趨勢四：民主vs.極權，近年來民主制度受到諸多的挑戰，尤其是新冠疫情擴散至全球後，各國為了防疫均對人民自由進行程度不一的限制。根據2021年的民主指數，全球約有一半的人(46%)生活在民主制度下，另一半(54%)則生活在極權統治之中。而地緣政治動盪，導致民主陣營和專制陣營在意識形態、經濟與軍事上相互對抗，俄烏戰爭爆發後，民主與集權國家的分野更加明顯。

趨勢五：揮別低利，2020年以來，受到美國、歐洲及英國等多國升息及縮表等貨幣緊縮政策回歸，帶動美國十年期公債殖利率低檔回升，一舉突破1990年代以來的長期下降趨勢線，低利時代快速淡出世界帷幕。此外，俄烏戰爭與美中對抗所推動的關鍵資源在地化生產，持續推升糧食與能源價格，這代表著短期內利率水準很難再回復至2010年來的超級低利水平。可考慮投資標的長照。