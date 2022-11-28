民眾對食安愈來愈重視，新北市衛生局推動餐飲衛生管理分級評核，花費2年時間共計1246家的新北餐廳優良業者通過認證，包含宴席餐廳、連鎖牛豬排館、燒烤燒肉店、新住民餐廳、連鎖速食業、百貨美食街及醫院附設餐廳等業者，並在「新北市食材登錄平台」的「精選餐廳通過餐飲評核」專區，讓民眾快速了解餐廳使用食材來源、肉品原產地及檢驗報告等，外食也能更放心。

衛生局副局長許朝程表示，餐飲衛生管理分級評核委託專家、學者等專業團隊進行現場實地輔導評核，評核重點為「從業人員管理，作業環境管理，設施設備管理與品質管理」等4大面向。

另針對20桌以上的宴席餐廳，增列輔導評核項目「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約」符合性，讓消費者訂席外燴權益更加有保障，通過評核業者頒發「優、良」標章，名單公佈於新北市及食品藥物管理署網站，店家亦將優良標章張貼於店內入口處，以供消費者辨識。

新北市衛生局指出，依「新北市食品安全衛生管理自治條例」規定，經中央主管機關公告類別及規模的食品業者，應將指定產品之食材原料、食品添加物及其供應來源等可追溯資訊，登錄本市食材登錄平台，其揭露消費資訊應充分與正確。

今年平台改版優化完成，更友善便利的介面，讓民眾方便查詢餐廳使用之食材來源，以及確認是否取得餐飲衛生管理分級優良標章。另設置食安專欄專區，挑選民眾高關注之食品安全相關主題，邀請專家學者撰寫出輕鬆有趣的文字，以傳達最新且正確之食安知能。