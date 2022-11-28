烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯肯定會對烏克蘭發動新一波飛彈攻擊，並警告國軍和國民應做好準備，以承受未來一週的電網壓力。

基輔開始降雪，今天氣溫徘徊在零度左右，氣象預報夜間有霧。

市府當局表示，工作人員即將完工，將恢復供電、供水和暖氣，但先前停電措施也意味高電量的使用。基輔市區及附近數百萬人正在因應俄羅斯一波又一波空襲所造成的破壞。

澤倫斯基在夜間錄影談話中表示：「我們了解恐怖分子正在策劃新的攻擊行動，我們知道這是事實…遺憾的是，只要他們有飛彈，他們就不會停歇。」

澤倫斯基表示，未來一週可能會很困難，如同前一週一般，俄國襲擊烏克蘭的電力基礎設施，讓烏克蘭人民遭受俄軍2月入侵以來最嚴重的斷電。

他說：「我們國軍正做好準備，整個國家都做好準備…我們已經制定所有方案，包括與我們的夥伴做好準備。」

對澤倫斯基的說法，莫斯科並未立即回應。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一向說不會以平民為目標。但克里姆林宮24日表示，基輔可以透過滿足俄羅斯的要求來「結束人民的痛苦」。

俄羅斯在9月吞併烏東和烏南大片土地，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，莫斯科對領土的要求，是不容談判的。俄國吞併烏克蘭土地後，澤倫斯基也表示，他不會與莫斯科談判，並堅稱烏克蘭的領土完整，是不容談判的。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111128