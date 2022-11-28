濟州島牛島上的花生冰淇淋和橘子冰淇淋，位在濟州島東邊的美麗小島。（Athena娜娜美好小旅行提供）

濟州島的偶來小路，濟州海邊散策小路每條路線不太一樣，短的1小時，長的則是有到8個小時。（Athena娜娜美好小旅行提供）

釜山影島的夜景，許多人提到釜山夜景，可能會先想到廣安大橋，但釜山影島的夜景也是相當美麗的。（Athena娜娜美好小旅行提供）

首爾黃昏景色。（Athena娜娜美好小旅行提供）

以經營韓國旅遊的「Athena娜娜美好小旅行」部落格主Athena分享，對韓國人來說首選的旅遊地是濟州島，它是在韓國南邊的的一個小島，只是目前還沒有地鐵，流行以自駕的方式旅行，韓國今年有個很熱門的韓綜叫「換乘戀愛」就拉到濟州島拍攝，裡面的餐廳跟景點都因此更受到歡迎，劇中的約會場景也成為現在年輕人的約會熱點。

疫情後，如果是傳統的玩法，喜歡歷史古蹟的朋友，可以到首爾看美麗的宮殿、博物館，大部分的熱門觀光景點都會有中文標示跟說明，如果是喜歡慢旅的朋友，建議可以花一天用徒步旅行的方式，可以上網搜尋「首爾徒步旅行解說觀光」，首都圈的捷運系統相當便利，很適合自由行體驗。

喜歡海邊城市的朋友可以去韓國第2大城市釜山，在這個城市有新鮮的海鮮，一樣也有捷運可搭乘。而且釜山人旁邊有個小城市叫做統營有個ludge滑行車相當好玩。

冬天推薦大家去冰釣季，去滑雪也是很推薦，韓國的滑雪場大多在京畿道跟江原道，建議參加1日團是最方便的。疫情前，首爾的市政廳站在每年冬天都會有個露天大冰場，是當地人也很喜歡的日常景點。除了滑雪之外，冬天也可以採草莓，韓國的草莓大又甜，這個行程也是非常適合親子的。除了上面的景點，還想推薦大家去燈光祭典，韓國冬天真的有非常多的冬天燈光裝飾，像是清溪川的燈節 晨靜樹木園的光季等等。如果選在聖誕節前後來韓國，也有許多聖誕樹燈光季可以逛，最推薦韓國釜山的海雲台燈光慶典。

至於近年熱門的韓國留學，曾在韓國留學半年的Athena建議，準備好勇氣跟費用就可以出發了，語言學校通常都是有半天的休閒時間，平時可以去郊外走走，如果只是短期遊學一定要出去逛逛，學韓文真的不只是在學校而已。

韓國外國人觀光做得很友善，遊學的話要多嘗試開口講話，可以在週末安排去較鄉下的城市邊玩邊學習，離開首都圈跟旅人們愛去的景點，會說中文的人相對就比較少，用學校學習到的文法單字，實際的跟當地人對話，她認為這樣進步是最快的。

她在韓國遊學的時候，除了鄉間旅行，還會去當地的語言交流活動，她也提醒，韓國人多的場子通常要喝酒，最後她提醒，去韓國唸書之前，一定會有很多想像，真的在韓國生活跟旅行的角度真的會不一樣，短期遊學的課業壓力不會太重，可以認真唸書，盡力的玩。