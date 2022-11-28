九合一大選26日落幕，民眾黨市長候選人高虹安以9萬8千多票，擊敗對手沈慧虹與林耕仁，當選新竹市長。時常針貶時事的藥師林士峰，昨（27）日在臉書Po出了一張綠粉留下的祭品文截圖，讓網友全都笑翻。

據截圖顯示，該名綠粉誇下豪語，指若民眾黨能在地方縣市首長中選上一席，自己將會從基隆出發，一路倒著走到台灣最南端的鵝鑾鼻，且還會走7遍，讓林士峰揶揄，不知道行程要花剩幾天？

對此許多網友也在林士峰該篇貼文留言，笑稱「幫忙協尋當事人，如果是條漢子現在應該已經在走了」、「出發記得直播」、「忽然間心情變好了，藥師的藥不花健保費，謝謝藥師」、「卡個兌現」、「請問什麼時候開始呢」。

同時也有網友狠酸「我可以去省道旁搖旗吶喊」、「出張嘴而已，笑笑就好」、「人家是忠孝東路走9遍；他要挑戰基隆到鵝鑾鼻倒著走7遍，該說勇氣可嘉嗎」、「可以先請教羅智強，不過羅並沒有倒著走」、「我才不信，他又不是王世堅」。