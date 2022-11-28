亞洲天王羅志祥因為感情緋聞而沉寂好一陣子，直到去年在花蓮跨年晚會上復出，今年也開始慢慢露面，努力讓大家看到他的表現。近日網路上流傳一支影片，一位身穿比基尼的正妹，在泳池裡不斷擺動她的下半身，時不時濺起水花，讓人看了臉紅心跳，有網友看見她的動作，不禁聯想到當年羅志祥也做過類似動作，稱她為「女版羅志祥」。

這段影片是由一位名叫李花fafa的女網紅所拍攝，只見她身穿三點式泳裝，露出曼妙的身材，半身泡在透明水池裡，努力的踮起腳尖，一隻手撐著水池邊緣，另一隻手則是舉起擺在胸前，接著不斷抖動著她的下半身，時不時還濺起水花，而她在貼文處也打上：「禮拜一我要Ｘ死你啊啊啊啊啊！」這個惡搞影片一曝光，也得到了23萬次的觀看數。

不少網友見到這段影片，紛紛想起羅志祥當年在台北辦簽唱會時的空幹畫面，紛紛跑來留言：「羅志祥是空幹王，那你算是？」、「害我以為片長4小時」、「腰好細~~電動馬達很有力」、「你真的很搞笑很放的開啊，有你這活寶在，每天都很開心吧」。