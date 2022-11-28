網路留言嗆「吃軟飯」惹禍 17歲少年遭3男押近百公里討賠償金

17歲胡姓少年日前在網路上嗆36歲陳男「靠女人養」，導致陳男不滿，22日凌晨3時許，陳找來朋友，要求少年拿8萬8888元，賠償他的名譽損失，並將人帶往新竹協調，途中不時動手毆打，所幸警方獲報後，通知竹北派出所前往攔查，將少年救出，並依妨害自由、恐嚇、傷害等罪將陳等3人送辦。

36歲陳姓男子22日凌晨，找來28歲焦姓男子等朋友，找到在網路上嗆聲的少年，起因是少年在網路留言，嗆陳男「吃軟飯」，陳男自覺沒有面子，找來朋友幫忙出氣，過程中，陳等人毆打少年，一旁同學見狀，立刻報案稱朋友脅迫上車帶離，而且不知去向，擔心同學的安危。

警方立即調閱周邊的監視器，確定陳男犯案用車輛，並以手機定位查知少年被帶往竹北市中正西路一帶，新竹警方立刻協助攔查，救出胡姓少年，陳坦言因為網路留言糾紛，對於和解金談不攏，進而脅迫談論，訊後將陳等3人依法送辦。