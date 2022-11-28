葉姓男子去年因新冠肺炎疫情影響致幾無收入，他竟帶著4歲兒子在家尋短，但兒子死了、自己獨活，他伴屍2天後因朋友來電關心，他才主動告知兒子死亡並請對方打電話報警，最高法院駁回上訴，依故意對兒童犯殺人罪將葉男判處13年徒刑確定。

台中高分院考量葉男醒來後發現自己獨活，被害人已然身亡，然仍企圖結束自己性命陪同被害人避免孤單，2天未予進食，進而購買並吞食農藥，見被害人死後身形甚覺不忍，且對請友人撥打電話119希望被害人能有所安身之處，堪認他有內心悔悟之情，給予減輕其刑。

合議庭考量葉男犯罪動機、目的及犯罪時所受刺激，認為他尚未達罪無可逭、非永久與世隔絕，不足以實現正義之程度，也難認有量處無期徒刑使其在監獄長期隔離並施以教化之必要，因此輕判13年，葉提上訴，遭最高法院駁回確定

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