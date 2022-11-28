桃園八德廣隆里里長同票抽籤 現任抽中當選獲連任

九合一選舉26日落幕，桃園市八德區廣隆里有2名里長候選人得票數一樣，卓阿萬、蘇臻宥各獲得1383票。桃園市選舉委員會今天上午10點於八德區公所抽籤，抽籤結果由蘇臻宥當選下屆里長。
區長黃全成指出，26日九合一選舉開票後，全台有8處出現候選人有票數相同的狀況，其中八德區廣隆里有2名里長候選人票數相同，今天依照選罷法規定抽籤決定當選人選，最後由蘇臻宥率先抽出當選票，確定當選。他直呼，八德區從未有過得票數相同的情形，公所第1次辦理抽籤也相當緊張，不過今天現場抽籤秩序良好，作業程序順利完成。
八德區公所統計，廣隆里總計有4個投票所，里長有效選票共有4352票，其中卓阿萬、現任里長蘇臻宥各獲得1383票。蘇臻宥抽籤順序抽到1號先抽，率先抽出「當選票」，開心得當場比耶，支持者也一湧而上歡呼；卓阿萬難掩失落，快步離開未發言。
蘇臻宥坦言，同票的壓力非常大，這次自己是多了一點運氣才能連任，對手卓阿萬並沒有輸，自己做了1任里長，可能在人和方面沒有做得很好，會再加強這一塊，努力讓廣隆里變得更好。
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